Un international belge blessé... à cause d'un panneau publicitaire
Toujours prendre l’abonnement premium pour ne pas manger les pubs.
Scène cocasse lors de la rencontre entre Bournemouth et Brighton, qui ne fait pas du tout les affaires de la sélection belge de Rudi Garcia. Poussé sur un contact avec Antoine Semenyo, le latéral gauche Maxime de Cuyper a percuté de plein fouet l’un des panneaux publicitaires du Vitality Stadium, le contraignant à sortir sur blessure en première période.…
TJ pour SOFOOT.com
