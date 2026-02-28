Un international argentin refuse de sortir du terrain en Turquie

Sortira, sortira pas. Ancien espoir de River Plate, débarqué à l’Atlético de Madrid à 22 ans, Matías Kranevitter n’a pas vraiment réussi à s’imposer en Europe . Passé successivement par Séville, le Zénith, Monterrey et de nouveau River, le milieu de terrain évolue depuis le début de saison en Turquie , au Fatih Karagümrük. Titulaire indiscutable depuis ses débuts au mois d’octobre, l’Argentin s’est permis un écart qui ne restera peut-être pas sans conséquence .

Gros boudin et gros ego

Lors d’une rencontre face à Trabzonspor, celui qui compte 9 sélections avec l’Albiceleste , la dernière en 2018, a tout simplement refusé de sortir du terrain peu après la demi-heure de jeu, poussant son coach à annuler le changement, et son coéquipier à retourner s’asseoir sur le banc . Une situation semblable à celle vécue par Kepa lors d’une séance de tirs au but avec Chelsea.…

JF pour SOFOOT.com