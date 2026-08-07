Un international anglais inculpé pour des faits d'agression

Ça faisait longtemps, mais revoilà le FC Prison ! Ivan Toney , attaquant de Al-Ahli et ancien striker de Brentford, a été inculpé par la justice anglaise pour des faits d’agression avec dommages corporels commis en décembre dernier dans une boîte de nuit londonienne .

D’après la BBC le joueur, titulaire contre la France lors de la petite finale de la Coupe du monde, devra comparaître le 24 septembre prochain devant les tribunaux anglais et possiblement essuyer une condamnation.…

ABS pour SOFOOT.com