Bruno Genesio demande de la patience aux supporters

La patience est mère de toutes les vertus paraît-il. Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son stage de préparation aux Pays-Bas, Bruno Genesio a tenu à s’adresser aux supporters olympiens lors d’une zone mixte avec les journalistes présents au KNVB Campus de Zeist.

Une situation difficile pour toutes les parties

Si le mercato a eu du mal à se lancer du côté des Phocéens, la tendance pourrait nettement s’accélérer ces prochains jours. Alors que Facundo Medina et Gerónimo Rulli devraient être les prochains à quitter la cité phocéenne, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg pourraient également suivre. De quoi pouvoir enfin lancer le recrutement pour la saison 2026-2027. C’est dans ce sens que l’entraîneur olympien a tenu à adresser quelques mots aux supporters comme le rapporte RMC Sport : « Je leur dis que je les comprends. Il faut qu’ils soient patients même si je sais que ce n’est jamais simple dans notre métier. On a conscience que ce n’est pas l’idéal. Il faut qu’ils soient aussi conscients que nous, on est lucides sur la situation ». …

LB pour SOFOOT.com