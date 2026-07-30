Un international anglais fait ses adieux au Barça
Ce n’est qu’un au revoir. Prêté un an au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford a fait ses adieux au club blaugrana ce jeudi . Le board barcelonais n’a finalement pas levé son option d’achat, l’international anglais devrait donc bien retrouver les Red Devils la saison prochaine.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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