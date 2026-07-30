Mieux qu'en 2025 mais moins bien qu'en 2023, le Bayern a de nouveau terrorisé Rottach-Egern

La dure loi des séries. Après 2006, 2018, 2019, 2023 et 2025, le Bayern Munich a une nouvelle fois roulé sur Rottach-Egern en s’imposant 15 à 0. Le club qui évolue en huitième division allemande est habitué à être le souffre-douleur des Bavarois lors des matchs de préparation.

113 buts encaissés contre le Bayern

En cinq confrontations, Rottach-Egern a donc encaissé 113 buts face au Bayern, mais a tout de même réussi à en inscrire quatre. Leurs plus petites défaites face à leur ogre de voisin s’est donc soldée par un 14 à 1 en 2006 et en 2014. En revanche, le match disputé le 18 juillet 2023 est resté dans les mémoires pour s’être achevé sur le score de 27-0, avec déjà 18 buts encaissés au terme de la première période.…

LB pour SOFOOT.com