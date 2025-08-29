 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un influent sénateur américain en visite à Taïwan pour discuter sécurité
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 06:06

(Actualisé avec commentaires supplémentaires, précisions)

L'élu républicain Roger Wicker, qui préside l'influente commission sénatoriale des Forces armées et figure parmi les plus fervents soutiens de Taïwan au Congrès américain, est arrivé vendredi à Taipei pour discuter de questions sécuritaires, sur fond d'une menace accrue émanant de la Chine.

Cette visite est à même de provoquer la colère Pékin, qui considère Taïwan comme une province renégate et dénonce le soutien affiché par les Etats-Unis à l'île démocratique.

Elle intervient alors que des élus du Congrès américain - aussi bien parmi les pairs républicains de Donald Trump que les démocrates - ont dit craindre que le président américain relègue les questions sécuritaires au second plan dans le contexte des négociations commerciales menées avec la Chine.

Des représentants de l'administration Trump ont assuré par le passé que le chef de la Maison blanche restait engagé à la sécurité dans l'Asie-Pacifique en parallèle à sa politique commerciale et à sa bonne relation personnelle avec son homologue chinois Xi Jinping.

Roger Wicker a déclaré que sa visite à Taipei, effectuée avec la sénatrice républicaine Deb Fischer - qui siège également à la commission sénatoriale des Forces armées -, était destinée à renforcer et souligner l'"excellent partenariat" qu'ont et qu'auront dans le futur les Etats-Unis et Taïwan.

"Nous sommes ici pour parler à nos amis et alliés à Taïwan de ce que nous faisons pour favoriser la paix à travers le monde, le genre de 'paix via la force' dont parlait Ronald Reagan", a-t-il ajouté devant des journalistes à son arrivée à l'aéroport de Songshan dans le centre de la capitale taïwanaise.

"Nous nous tenons ici pour remettre en exergue le partenariat et l'accord sécuritaire amical que les Etats-Unis ont avec Taïwan depuis des décennies".

La Chine a intensifié ces dernières années ses manoeuvres militaires près de Taïwan et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

(Fabian Hamacher et Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

