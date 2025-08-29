Un influent sénateur américain déclare que "Taïwan a le droit d’être libre et de préserver son autodétermination"

(Actualisé avec les citations de Roger Wicker)

Taïwan a le droit d'être libre et de "préserver son autodétermination", a déclaré vendredi au président de l'île le sénateur américain Roger Wicker, qui préside l'influente commission sénatoriale des Forces armées et figure parmi les plus fervents soutiens de Taïwan au Congrès américain.

L'élu républicain Roger Wicker a déclaré au président taïwanais Lai Ching-te, lors d'une réunion au bureau présidentiel à Taipei, que lui et sa collègue, la sénatrice Deb Fischer, étaient en visite pour mieux comprendre les besoins et les préoccupations de Taïwan.

"Nous venons ici des États-Unis avec un message du Congrès d'engagement, d'amitié à long terme et de détermination qu'un pays libre comme Taïwan a absolument le droit de rester libre et de préserver son autodétermination", a déclaré Roger Wicker.

Pékin, qui dénonce régulièrement toute manifestation de soutien à Taipei de la part de Washington, a réitéré son opposition au voyage de Roger Wicker. La Chine s'oppose fermement à tout échange officiel entre les États-Unis et Taïwan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays.

Roger Wicker se rend à Taïwan, gouvernée démocratiquement, alors que Pékin, qui considère l'île comme son territoire, intensifie sa pression militaire.

La Chine a intensifié ces dernières années ses manoeuvres militaires près de Taïwan et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

Lai Ching-te a réitéré à Roger Wicker son offre de dialogue avec Pékin, rejetée à plusieurs reprises par la Chine, tout en affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de l’avenir de l’île.

Taïwan souhaite renforcer sa coopération sécuritaire avec les États-Unis, notamment dans la conception et la fabrication d’armes, a déclaré Lai Ching-te.

Le Sénat américain examinera la semaine prochaine la loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA), d’un montant proche de 1.000 milliards de dollars qui définit la politique du Pentagone.

Roger Wicker, qui s'est exprimé vendredi à son arrivée à l'aéroport de Taipei à bord d'un 737 de l'armée de l'air américaine, a déclaré que le NDAA de cette année "ajouterait encore des dispositions" en ce qui concerne Taïwan, sans toutefois donner de détails.

Roger Wicker est en visite quelques jours avant que Pékin n'organise un grand défilé militaire pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les invités figurent le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

La visite intervient alors que des élus du Congrès américain - aussi bien parmi les pairs républicains de Donald Trump que les démocrates - ont dit craindre que le président américain relègue les questions sécuritaires au second plan dans le contexte des négociations commerciales menées avec la Chine.

Des représentants de l'administration Trump ont assuré par le passé que le chef de la Maison blanche restait engagé à la sécurité dans l'Asie-Pacifique en parallèle à sa politique commerciale et à sa bonne relation personnelle avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de Taïwan, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

(Fabian Hamacher et Ben Blanchard; version française Jean Terzian et Elena Smirnova; édité par Augustin Turpin)