Un indésirable va quitter le Real Madrid

Le grand ménage de printemps dans la capitale espagnole ? En perdition totale au Real Madrid où il est désormais considéré comme un indésirable, David Alaba s’apprête à quitter le club madrilène , selon les informations de Fabrizio Romano.

Au placard au Real Madrid

Alors que son contrat expire en juin prochain, l’international autrichien ne sera pas prolongé et quittera la Casa Blanca librement . Plusieurs clubs seraient déjà sur le coup pour s’attacher les services du joueur d’expérience.…

VM pour SOFOOT.com