Un indésirable va faire son retour à Nice
Non, l’histoire n’est pas terminée. Prêté au FC Porto par l’OGC Nice depuis janvier dernier, Terem Moffi ne poursuivra pas son aventure chez le champion du Portugal en titre . Le club portista a officialisé la fin de sa collaboration avec l’attaquant nigérian, jeudi matin.
As nossas cores também estão, agora, na tua história de Campeão 🔵⚪️ Obrigado, Moffi, e felicidades na próxima etapa 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/HIytCaiM2Q…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer