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Un indésirable va faire son retour à Nice
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 15:51

Un indésirable va faire son retour à Nice

Un indésirable va faire son retour à Nice

Non, l’histoire n’est pas terminée. Prêté au FC Porto par l’OGC Nice depuis janvier dernier, Terem Moffi ne poursuivra pas son aventure chez le champion du Portugal en titre . Le club portista a officialisé la fin de sa collaboration avec l’attaquant nigérian, jeudi matin.

As nossas cores também estão, agora, na tua história de Campeão 🔵⚪️ Obrigado, Moffi, e felicidades na próxima etapa 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/HIytCaiM2Q…

CT pour SOFOOT.com

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