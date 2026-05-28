Le Barça veut frapper fort sur le mercato
Le Barça avance sur les dossiers. Les premières rumeurs de transferts s’accélèrent en Catalogne. Les vainqueurs de la dernière Liga souhaitent se renforcer en attaque et avancent sur des profils différents, notamment l’Anglais de Newcastle Anthony Gordon.
L’attaquant des Magpies pourrait rallier les Blaugrana la saison prochaine, pour un montant avoisinant les 80 millions d’euros (bonus compris). Le Three Lion a d’ailleurs été aperçu dans un avion, visiblement en direction du Camp Nou.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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