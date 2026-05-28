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Le sélectionneur de l'Écosse prolonge avant le Mondial
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 16:46

Le sélectionneur de l'Écosse prolonge avant le Mondial

Le sélectionneur de l'Écosse prolonge avant le Mondial

Déjà dans le futur. La Fédération écossaise de football a annoncé, jeudi, la prolongation de Steve Clarke au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Écosse . Le technicien britannique de 62 ans est lié avec la Tartan Army jusqu’en 2030 .

We're delighted to confirm that Steve Clarke, Scotland’s most successful Head Coach of all-time, has signed a new contract to continue in charge beyond this summer’s @FIFAWorldCup.…

CT pour SOFOOT.com

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