Un inconditionnel de Deschamps lui rend hommage
Giroud avait des remerciements à faire passer. Alors que l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France a officiellement pris fin lors de la petite finale contre l’Angleterre, Olivier Giroud a pris la parole sur Instagram pour rendre hommage au sélectionneur .
Une bromance de 12 ans
Avec 128 sélections et 56 buts sous Deschamps, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’oublie pas ce qu’il lui doit : « Je n’oublierai jamais ces 12 années partagées ensemble de passion et d’amour pour ce maillot Bleu. » Rappelant son discours après la finale de la Coupe du monde 2018, Giroud accompagne son hommage de quelques photos à ses côtés .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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