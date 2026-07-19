Un inconditionnel de Deschamps lui rend hommage

Giroud avait des remerciements à faire passer. Alors que l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France a officiellement pris fin lors de la petite finale contre l’Angleterre, Olivier Giroud a pris la parole sur Instagram pour rendre hommage au sélectionneur .

Une bromance de 12 ans

Avec 128 sélections et 56 buts sous Deschamps, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’oublie pas ce qu’il lui doit : « Je n’oublierai jamais ces 12 années partagées ensemble de passion et d’amour pour ce maillot Bleu. » Rappelant son discours après la finale de la Coupe du monde 2018, Giroud accompagne son hommage de quelques photos à ses côtés .…

JF pour SOFOOT.com