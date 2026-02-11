Un homme muni d'un couteau menace un chauffeur de bus à Paris, la police tire

Des policiers postés à une gare routière parisienne le 11 février 2026 après qu'un homme armé d'un couteau a menacé un chauffeur de bus ( AFP / Thomas SAMSON )

Un homme armé d'un couteau a menacé à Paris un chauffeur de bus et a été grièvement blessé par un tir de la police venue le maîtriser, mercredi en fin d'après-midi, a appris l'AFP de source policière.

L'homme, touché à l'abdomen par le tir policier, a été transporté à l'hôpital, a assuré la préfecture de police à l'AFP. Son pronostic vital est engagé, selon la même source.

Les faits, dont l'enchaînement demeure flou, se sont produits en fin d'après-midi à la limite des Ve et XIIIe arrondissements.

Tout a commencé par une altercation avec un chauffeur de bus pour une raison encore inconnue.

Selon les premiers éléments, l'agresseur a ensuite menacé le conducteur avec un couteau. Ce dernier a réussi à fermer les portes de son véhicule pour éviter une intrusion de l'agresseur et a prévenu la police. Les policiers ont tiré sur l'homme armé, qui se précipitait vers eux.

Une dizaine de véhicules de police étaient présents sur place, a constaté une journaliste de l'AFP vers 17H30, et le lieu des faits bouclé par de la rubalise, des militaires de Sentinelle et des policiers empêchant les badauds d'approcher.

En outre, quatre véhicules de pompiers et une ambulance ont été dépêchés.

Une couverture de survie était visible sous un abribus.

Fin décembre, deux attaques avaient eu lieu dans le métro parisien, à chaque fois sur la ligne 3.

Lors de la première, trois femmes avaient été légèrement blessés au couteau par un homme de 25 ans.

Quelques jours plus tard, un autre homme avait été interpellé après avoir attaqué des usagers avec un marteau.