Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un homme en garde à vue après l'incendie à la cathédrale de Nantes, selon les médias Reuters • 19/07/2020 à 11:19









UN HOMME EN GARDE À VUE APRÈS L'INCENDIE À LA CATHÉDRALE DE NANTES, SELON LES MÉDIAS PARIS (Reuters) - Un homme a été placé en garde à vue après l'incendie qui s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), rapportent dimanche plusieurs médias français. L'homme de 39 ans, un bénévole du diocèse qui avait pour tâche de fermer vendredi l'édifice, est interrogé afin d'éclaircir son emploi du temps, selon LCI, qui cite le procureur de la République Pierre Sennès. Toute implication de l'homme dans les faits serait prématurée, a souligné le magistrat. Pierre Sennès avait annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour incendie volontaire après le constat de trois départs de feux, en précisant qu'il était encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Une centaine de pompiers ont lutté samedi pendant des heures avant de circonscrire l'incendie, qui a détruit le grand orgue de la cathédrale et plusieurs vitraux centenaires. Construite à partir du XVe siècle, la cathédrale a été en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a également subi un important incendie en 1972 qui a ravagé sa charpente. (John Irish et Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.