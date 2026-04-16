Un homme d'affaires connu pour escroquerie abattu en pleine rue à Neuilly-sur-Seine

Des membres de la police scientifique sur les lieux où un homme d'affaires a été abattu à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, le 16 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Un homme d'affaires, connu pour escroquerie et pour avoir tué en voiture en 2011 une jeune Israélienne à Tel Aviv, a été abattu jeudi par balles en pleine rue à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Vers 09H30, Eric Robic a été abattu par deux hommes casqués qui circulaient à moto, selon les premiers éléments recueillis, a indiqué la même source.

Agé de 51 ans, Eric Robic avait défrayé la chronique et tendu les relations franco-israéliennes pour avoir tué, au volant d'un 4X4, une jeune Israélienne, Lee Zeitouni, à Tel-Aviv en 2011. Il avait alors pris la fuite et regagné la France.

En décembre 2014, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans de prison ferme pour homicide involontaire aggravé. La peine avait été assortie d'un mandat de dépôt (incarcération) et le passager de la voiture, Claude Khayat, avait lui écopé d'une peine de 15 mois ferme.

En janvier 2024, dans le cadre d'une vaste escroquerie internationale d'un million d'euros portant sur l'achat de voitures par des sociétés écrans, il avait été par ailleurs condamné à 18 mois de prison entièrement assortis d'un sursis probatoire de deux ans avec l'obligation de travailler, de payer les sommes dues à l'Etat et d'indemniser les victimes.