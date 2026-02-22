 Aller au contenu principal
Un homme abattu près de la propriété de Donald Trump en Floride
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 15:04

Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu après avoir tenté de pénétrer illégalement dans le périmètre sécurisé du complexe Mar-a-Lago, à West Palm Beach, en Floride, du président américain Donald Trump, a déclaré dimanche le Secret Service.

Le locataire de la Maison se trouve actuellement à Washington.

Le Secret Service est le service de protection des présidents et anciens présidents américains.

(Reportage Jasper Ward à Washington; version française Claude Chendjou)

Donald Trump
