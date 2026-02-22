Un homme abattu près de la propriété de Donald Trump en Floride

Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu après avoir tenté de pénétrer illégalement dans le périmètre sécurisé du complexe Mar-a-Lago, à West Palm Beach, en Floride, du président américain Donald Trump, a déclaré dimanche le Secret Service.
Le locataire de la Maison se trouve actuellement à Washington.
Le Secret Service est le service de protection des présidents et anciens présidents américains.
(Reportage Jasper Ward à Washington; version française Claude Chendjou)
