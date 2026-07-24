Un homme à 139 sélections dit adieu à l’Albiceleste
Cette fois, Nicolás Otamendi ne cassera plus les chevilles avec l’ Albiceleste . À 38 ans, le défenseur central a annoncé sur Instagram qu’il mettait un terme à sa carrière internationale , quelques jours après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1, après prolongation). Entré avant la pause pour remplacer Lisandro Martínez, il aura donc disputé son 139 e et dernier match sous le maillot argentin à New York.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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