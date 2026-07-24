Sous les conseils de Raphaël Varane, Côme règlemente son jeu de tête

Sujet mis sur la table depuis de nombreuses années, les risques auxquels notre corps s’expose lorsqu’on frappe le ballon de la tête. Si certains joueurs en ont fait leur marque de fabrique, de Miroslav Klose à Sergio Ramos, il n’empêche que le risque de maladies neurodégénératives triple, comparé au commun des mortels. Depuis, certaines académies ont tranché net en interdisant le jeu de tête aux jeunes pousses. Une initiative qui a fait des émules.

Retraité depuis bientôt deux ans à cause de pépins au genou, Raphaël Varane continue de rendre service au club de Côme, où il officie dans le conseil d’administration. Une de ses priorités demeure à ce que les jeunes n’aient pas les mêmes problèmes que lui. Ainsi, le champion du monde mit son grain de sel dans une grande décision du club, la nouvelle sensation de Serie A interdisant le jeu de tête aux joueurs de son académie. …

MP pour SOFOOT.com