Un historique d’Everton quitte le club

Un vent de nostalgie souffle sur les bords de la Mersey. C’est une aventure longue de dix-sept années qui s’apprête à prendre fin pour Seamus Coleman à Everton . Via une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le latéral irlandais a officialisé son départ, lui qui n’a disputé que cinq rencontres cette saison toutes compétitions confondues , entre blessures et déclassement sportif. Une sortie sobre, à l’image du bonhomme.

« Fier d’être un Evertonian »

Pas de discours fleuve, pas de drama. Juste un capitaine qui dit merci d’avoir été adopté par une ville entière : « Je suis fier que les supporters me considèrent comme un Evertonian. » …

EM pour SOFOOT.com