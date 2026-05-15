Un historique d’Everton quitte le club
Un vent de nostalgie souffle sur les bords de la Mersey. C’est une aventure longue de dix-sept années qui s’apprête à prendre fin pour Seamus Coleman à Everton . Via une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le latéral irlandais a officialisé son départ, lui qui n’a disputé que cinq rencontres cette saison toutes compétitions confondues , entre blessures et déclassement sportif. Une sortie sobre, à l’image du bonhomme.
« Fier d’être un Evertonian »
Pas de discours fleuve, pas de drama. Juste un capitaine qui dit merci d’avoir été adopté par une ville entière : « Je suis fier que les supporters me considèrent comme un Evertonian. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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