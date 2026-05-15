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Un historique d’Everton quitte le club
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 12:15

Un historique d’Everton quitte le club

Un historique d’Everton quitte le club

Un vent de nostalgie souffle sur les bords de la Mersey. C’est une aventure longue de dix-sept années qui s’apprête à prendre fin pour Seamus Coleman à Everton . Via une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le latéral irlandais a officialisé son départ, lui qui n’a disputé que cinq rencontres cette saison toutes compétitions confondues , entre blessures et déclassement sportif. Une sortie sobre, à l’image du bonhomme.

« Fier d’être un Evertonian »

Pas de discours fleuve, pas de drama. Juste un capitaine qui dit merci d’avoir été adopté par une ville entière : « Je suis fier que les supporters me considèrent comme un Evertonian. »

EM pour SOFOOT.com

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