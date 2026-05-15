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Les arbitres espagnols veulent porter plainte contre Florentino Pérez
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 13:05

Les arbitres espagnols veulent porter plainte contre Florentino Pérez

Les arbitres espagnols veulent porter plainte contre Florentino Pérez

Pérez joue à l’épaule, les arbitres jouent le règlement. L’association espagnole des arbitres de football (AESAF) a décidé de contre-attaquer après les offensives du président du Real Madrid sur l’arbitrage, ce mardi, lors de sa conférence de presse. Dans son communiqué, l’AESAF explique qu’elle va demander un dossier disciplinaire contre le dirigeant pour ses déclarations , tout en rappelant les propos injurieux qu’il a tenus. Quand un club va mal, taper sur les arbitres, c’est tellement plus facile.

Un dossier de plus à gérer

Entre les nouvelles déclarations polémiques de Kylian Mbappé et le grondement du Bernabéu face à Oviedo ce jeudi soir (2-0), Florentino Pérez aurait peut-être dû tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de s’en prendre aux arbitres… qui, visiblement, n’ont pas digéré : « L’AESAF considère que ces déclarations ne peuvent être soutenues par l’exercice légitime de la liberté d’expression ou de la critique sportive, étant donné que M. Pérez ne se limite pas à signaler des erreurs d’arbitrage ponctuelles, mais attribue au corps arbitral la perpétration d’un crime continu de corruption pendant deux décennies […]. L’AESAF demande également que le Comité de compétition adopte à titre préventif et urgent une injonction à M. Pérez pour qu’il cesse d’émettre des déclarations de nature similaire pendant le traitement de la procédure ; que son obligation d’indemniser le collectif d’arbitrage pour les dommages moraux, de réputation et professionnels causés soit déclarée ; et que le Real Madrid C.F. soit tenu d’émettre un communiqué public de rectification et d’excuses. »

EM pour SOFOOT.com

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