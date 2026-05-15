Deschamps ne dit pas non à une sélection de renom

Plus que jamais tourné vers l’avenir. Si Didier Deschamps a annoncé la liste des 26 joueurs qu’il a retenus pour la Coupe du monde 2026 , son futur est déjà sur toutes les lèvres, surtout chez nos voisins transalpins.

Le futur homme providentiel de l’Italie ?

Après son passage au JT, le double champion du monde s’est présenté en conférence de presse, pour parler d’Eduardo Camavinga et des absents de sa liste, mais aussi de son avenir . L’ancien milieu, passé par la Juventus (1994-1998) a notamment été interrogé sur la possibilité de prendre les rênes d’une sélection nationale à la rentrée, dont l’Italie : « Je ne m’interdis rien. Et ce n’est pas d’actualité. Le plus important, c’est la Coupe du monde. Mais tout le monde sait que je suis disponible (après la compétition) . Donc je verrai ça après. »…

CT pour SOFOOT.com