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Didier Deschamps n'attire plus les foules
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 12:39

Didier Deschamps n'attire plus les foules

Didier Deschamps n'attire plus les foules

Une dernière pour la route. Pour la septième et ultime fois de son mandat depuis sa prise de fonction à l’été 2012, Didier Deschamps est passé faire un coucou chez ses amis du 20h de TF1 pour annoncer à la France entière quels joueurs il avait choisi d’emmener dans ses bagages. Un rendez-vous immanquable pour certains, mais pas pour tous cette année.

La liste en 2022 reste imbattable

Ce jeudi soir, 5,37 millions de téléspectateurs étaient branchés sur la Une pour suivre l’annonce de la liste, soit 30,3 % de parts d’audience. Un chiffre colossal, mais inférieur aux deux précédentes annonces de liste mondiale. En 2018, l’annonce des 23 Bleus avait été suivie par 6,53 millions de téléspectateurs , tandis qu’en 2022, on avait dénombré plus de 7 millions de Français réunis devant leur poste de télévision pour suivre l’événement.…

VM pour SOFOOT.com

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