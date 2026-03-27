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Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 20:22

Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab

Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab

Le sport passe au second plan. L’équipe nationale d’Iran s’est inclinée contre le Nigeria ce vendredi en Turquie (1-2). Moses Simon a marqué un but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 1er novembre, mais l’image de la rencontre restera l’entrée des Iraniens sur la pelouse avec des cartables . Mehdi Taremi et ses coéquipiers ont gardé les sacs entre leurs mains au moment de l’hymne national pour rendre hommage aux victimes des bombardements d’une école pour filles , à Minab, le 28 février. Les frappes, attribuées à la coalition des États-Unis et d’Israël, ont tué environ 180 fillettes.

📹 بالفيديو | خلال مباراة إيران ونيجيريا 🔹دخل لاعبو المنتخب الإيراني حاملين حقائب مدرسية رمزية تخليداً لذكرى استشهاد 180 طالبة في مجزرة مدرسة ميناب. #يوميات_إيران pic.twitter.com/NrKkqzCiLQ…

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