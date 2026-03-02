La Premier League supprime une vidéo qui se moquait de Guglielmo Vicario

Il n’y a pas que les gardiens qui font des boulettes. La Premier League le démontre en supprimant une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, qui se moque de Guglielmo Vicario, le portier de Tottenham, à la suite de la nouvelle défaite des Spurs sur le terrain de Fulham (2-1) , ce dimanche après-midi.

La Premier League avait posté sur son compte officiel X une vidéo de Vicario envoyant le ballon hors des limites du terrain après un coup franc tiré depuis son camp. Cet extrait de 13 secondes, accompagné du titre « Just how the play was drawn up» ( « Exactement comme le jeu avait été prévu»), qualifie cette tentative du gardien Italien de « coup franc intéressant », suivi d’un émoji moqueur et d’un petit « Oups » .…

CT pour SOFOOT.com