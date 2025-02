information fournie par So Foot • 04/02/2025 à 13:30

Un habitué de l'infirmerie madrilène rechute

Médicale est l’hécatombe.

Décidemment, l’Autrichien est maudit. David Alaba, revenu d’une blessure l’ayant écarté plus d’un an des terrains, retourne à l’infirmerie pour quelques semaines en raison d’une blessure à l’adducteur . Il va donc rejoindre Eder Militão, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal à leurs chers soins. la défense madrilène se retrouve en slip, ou plutôt en Aurélien Tchouaméni, qui devra encore tenir la baraque blanche.…

BGC pour SOFOOT.com