Un groupe de supporters en MLS, ça ressemble à quoi ?

Comme observé lors de la Coupe du monde des clubs, supporter son équipe favorite en Amérique du Nord n’a pas la même définition qu’en Europe, où les clubs ont presque tous leurs ultras. C’est à Montréal, au Canada, que l’on peut trouver l’un des seuls collectifs d’ultras de MLS, et deux groupes de supporters de chaque côté des tribunes. Alors on est allés les rencontrer dans leur quotidien un jour de match.

C’est sous la grisaille canadienne, un après-midi d’avril, qu’un groupe d’une cinquantaine de personnes se rassemble près de l’imposant mur qui soutient le parvis du stade Saputo, domicile du CF Montréal. Leur club n’a alors toujours pas gagné un match de la saison, et squatte la dernière place de la Conférence Est avant de recevoir les Floridiens d’Orlando City. Mais le Collectif Impact Montréal a une autre priorité : chanter et exister dans une MLS plus habituée aux animations publicitaires qu’à celles en tribunes.

« La répression, ici c’est un autre niveau, on peut rien faire quoi. Tu craques un fumi, t’es un monstre, ta tribune ferme pour toute la saison. On est très loin des craquages de 40 torches comme à Toulouse, où tu peux t’en sortir avec une amende » , explique William, membre du collectif qui partage sa vie entre Montréal et la Ville rose, où il habite à la demi-année pour ses études. Pas de pyrotechnie en tribunes certes, mais un esprit ultra « à l’européenne » omniprésent, à l’encontre d’une culture nord-américaine axée sur le divertissement et le show-business. « On est un peu des Ovnis ici ! » …

Tous propos recueillis par TJ

Par Théo Juvenet, au stade Saputo de Montréal pour SOFOOT.com