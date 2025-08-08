 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba s’exprime sur son retour
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 23:10

Paul Pogba s’exprime sur son retour

Paul Pogba s’exprime sur son retour

La Pioche touche au but.

À l’occasion du dernier match de préparation de Monaco face à l’Inter, Paul Pogba a profité de la présentation de l’effectif de l’ASM pour s’arrêter donner quelques nouvelles au micro de beIN Sports. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien mancunien n’a qu’une hâte , rejouer au foot. Alors qu’il n’a pas caché qu’il y avait « beaucoup d’émotions » de retrouver un tel contexte, il a aussi avoué attendre avec impatience de « retrouver les terrains, ce que j’aime le plus au monde ». Un retour sur les terrains qui donne toujours des ailes au champion du monde : « de reprendre le football, je suis comme un gamin ». Il a ainsi semblé véritablement épanoui de retrouver le monde du foot : « Ça fait du bien de pouvoir parler et d’avoir des coéquipiers autour de moi . »…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !
    La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !
    information fournie par So Foot 08.08.2025 23:35 

    Abonnez-vous qu’ils disaient ! Bah ouais lâche ton like et ton partage ! Alors qu’elle était diffusée sur Canal+ depuis deux saisons, la Saudi Pro League change d’air et file sur Twitch et Youtube ! En effet, c’est Zack Nani qui récupère les droits de diffusion ... Lire la suite

  • Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:37 

    Un match, un but ! Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea , lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras , la pépite brésilienne ... Lire la suite

  • Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:17 

    Monaco termine mal sa prépa. Alors qu’elle n’avait perdu aucun de ses sept (!) premiers matchs amicaux de l’été, l’ASM s’est plantée pour sa répétition générale avant la reprise de la Ligue 1, en s’inclinant à Louis II face à l’Inter (1-2) . Tout avait pourtant ... Lire la suite

  • Caen commence fort et prend déjà la tête en National
    Caen commence fort et prend déjà la tête en National
    information fournie par So Foot 08.08.2025 21:35 

    La Ligue 2 déjà dans le viseur. Relégué après une saison catastrophique en Ligue 2 l’an dernier, le Stade Malherbe de Caen montre déjà les crocs. Avec l’objectif de retrouver la deuxième division le plus rapidement possible, les Normands ont envoyé un message à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank