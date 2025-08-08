Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge

Un match, un but !

Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea , lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras , la pépite brésilienne a inscrit son premier but avec les Blues en match amical à l’occasion de la venue du Bayer Leverkusen à Londres. Un petit tap-in tout en sérénité qui devrait ravir les supporters. …

JF pour SOFOOT.com