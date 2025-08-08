La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !

Abonnez-vous qu’ils disaient ! Bah ouais lâche ton like et ton partage !

Alors qu’elle était diffusée sur Canal+ depuis deux saisons, la Saudi Pro League change d’air et file sur Twitch et Youtube ! En effet, c’est Zack Nani qui récupère les droits de diffusion du championnat saoudien . Dans une interview accordée à L’Équipe , le streameur multitâche a confié avoir « toujours voulu avoir le moyen de diffuser du foot légalement ». Si le montant n’a pas filtré , Zack Nani a évoqué « une somme au-delà des six chiffres pour une saison et une deuxième en option ».…

JF pour SOFOOT.com