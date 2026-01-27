La chasse aux prêts cassés est ouverte

Alors que Chelsea a précipitamment cassé le prêt du jeune Aarón Anselmino au Borussia Dortmund, se pose la question du bien-fondé de cette drôle de méthode. Et du peu de moralité restant encore aux grands clubs.

C’est une image assez déroutante à laquelle nous avons eu le droit ce lundi. En larmes, dans les locaux du Borussia Dortmund, Aarón Anselmino (20 ans) saluait ses coéquipiers avant des les quitter pour Londres, quelques mois seulement après son arrivée. La conséquence d’une décision de Chelsea, son club « propriétaire », qui a cassé son prêt en Allemagne dans l’urgence, afin de pallier les absences dans son effectif. Mais voilà, si pour les plus pragmatiques, les joueurs restent propriété des clubs et doivent se plier à leur desiderata , se pose tout de même la question de l’once de moralité ou de logique pouvant encore exister dans le football moderne.

An emotional farewell 🎥 pic.twitter.com/tiYMA1b58Z…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com