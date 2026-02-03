Un groupe de chirurgiens plasticiens américains conseille de retarder la chirurgie du genre jusqu'à l'âge de 19 ans, faute de preuves suffisantes

L'American Society of Plastic Surgeons (ASPS) a publié mardi une déclaration recommandant aux chirurgiens de retarder les chirurgies mammaires, thoraciques, génitales et faciales liées au genre jusqu'à ce que le patient soit âgé d'au moins 19 ans, en raison du manque de données probantes sur les avantages de la procédure.

L'ASPS, qui représente plus de 11 000 médecins spécialisés dans la chirurgie plastique esthétique et reconstructive, a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves montrant un rapport risque-bénéfice favorable pour les chirurgies liées au genre chez les enfants et les adolescents.

Selon l'ASPS, la certitude des preuves concernant les effets sur la santé mentale est faible, de même que les préoccupations émergentes concernant les dommages potentiels à long terme et la nature irréversible des interventions chirurgicales dans une population vulnérable sur le plan du développement.

L'association a noté que cette position reflète les récents changements de politique dans des pays tels que le Royaume-Uni, la Suède et la Finlande, qui ont également évolué vers des modèles plus restrictifs ou réservés à la recherche pour les mineurs.

Le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a félicité l'ASPS et a déclaré que l'organisation "s'opposait au lobby de la surmédicalisation et défendait des données scientifiques fiables".

Dans une déclaration, l'American Medical Association a indiqué que les preuves concernant les interventions chirurgicales visant à affirmer le genre chez les mineurs restaient insuffisantes et qu'elle était d'accord avec l'ASPS pour dire que de telles procédures devraient généralement être reportées à l'âge adulte.

En décembre, le ministère américain de la santé et des services sociaux a pris des mesures pour réduire l'accès des enfants aux soins de réaffirmation du genre en proposant des règles interdisant aux hôpitaux qui dispensent ces soins de bénéficier des programmes Medicare et Medicaid, et interdisant à Medicaid et au programme d'assurance maladie pour les enfants de les prendre en charge.

Les principales organisations médicales, dont l'Organisation mondiale de la santé, l'Académie américaine de pédiatrie et l'Association médicale américaine, se sont formellement opposées à ces règles, déclarant qu'elles interféraient avec la relation patient-médecin et qu'elles ne tenaient pas compte des preuves cliniques établies.

De nombreux hôpitaux pour enfants et cliniques de genre exigent déjà que les patients soient adultes avant de subir des opérations chirurgicales, qui sont considérées comme l'étape finale des soins d'affirmation du genre et sont rares chez les moins de 18 ans, en raison de leur nature irréversible et du risque plus élevé de complications.