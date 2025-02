Un groupe d’investisseurs qataris souhaiterait racheter Tottenham

Nouvel épisode dans la tentative de rachat du club de Tottenham. Après QSI et le milliardaire irano-américain Jahm Najafi, c’est un groupe d’investisseurs qataris qui aurait manifesté sa volonté d’entrer au capital des Spurs , rapporte le Guardian ce mercredi. Le rachat pourrait se faire en plusieurs étapes, pour que ce consortium devienne à terme l’actionnaire majoritaire de Tottenham. La société britannique d’investissements Enic, qui détient actuellement 86% du club, ne serait alors plus qu’un actionnaire minoritaire.…

TJ pour SOFOOT.com