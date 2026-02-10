Un gros transfert à venir l'été prochain pour Sandro Tonali ?

Un gros transfert à venir l'été prochain pour Sandro Tonali ?

Newcastle a les jetons. Alors que le joueur italien était annoncé du côté d’Arsenal dans les dernières heures du mercato hivernal , Sandro Tonali est finalement resté dans le nord de l’Angleterre.

Cependant, les offres ne devraient pas s’arrêter là. Selon GOAL , le milieu italien intéresserait les Gunners, mais aussi certains clubs de Serie A, tout comme Chelsea, Manchester City et Manchester United. Les Red Devils chercheraient un remplaçant à Casemiro, qui quittera le club en fin de contrat cet été.…

EA pour SOFOOT.com