"Un gros problème" : la politique de Donald Trump met le marché de la dette américain en danger, estime l'influent patron de JPMorgan

Historiquement, les États-Unis ont pu se reposer sur l'appétit du marché pour les obligations du Trésor américain, à des taux d'intérêt faibles, pour soutenir leur économie.

Jamie Dimon à Paris, le 15 mai 2025. ( POOL / MICHEL EULER )

Le patron de la banque américaine JPMorgan Chase, Jamie Dimon, s'est inquiété dimanche 1er juin d'une possible crise du marché de la dette aux États-Unis "dans six mois ou dans six ans". Le chef d'entreprise a cité comme causes la politique du gouvernement de Donald Trump, l'inflation, la creusement des déficits ou encore les entorses à l'état de droit.

"C'est un gros problème. C'est un vrai problème. (...) Je ne sais pas si c'est dans six mois ou dans six ans, (mais) le marché obligataire va avoir des difficultés", a-t-il déclaré sur la chaîne Fox Business dimanche, dans l'extrait d'une interview qui sera diffusée en entier lundi, dans l'émission Mornings With Maria.

Selon le dirigeant, quand les investisseurs prendront conscience de l'impact de l'augmentation des niveaux d'endettement, les taux d'intérêt monteront en flèche et les marchés seront perturbés, un scénario dangereux pour l'économie de la première puissance mondiale. Les investisseurs "vont examiner le pays, l'État de droit, les taux d'inflation, les politiques de la Banque centrale" , a-t-il expliqué. "S'ils décident que le dollar n'est plus la valeur refuge", financer la dette américaine coûtera plus cher.

Historiquement, les États-Unis ont pu se reposer sur l'appétit du marché pour les obligations du Trésor américain , à des taux d'intérêt faibles, pour soutenir leur économie.

Crédits d'impôt reconduits

Les taux ont grimpé la semaine dernière (avant de redescendre), sur fond de craintes liées au projet budgétaire du président Donald Trump , qui comprend notamment l'extension des gigantesques crédits d'impôt de son premier mandat.

Les investisseurs et de nombreux élus ultraconservateurs s'inquiètent d'un creusement trop important du déficit fédéral. Mi-mai, pour la toute première fois, l'agence de notation Moody's a retiré à la dette américaine sa note maximale de AAA et l'a rétrogradée à AA1.

Les annonces et revirements de la Maison Blanche sur les droits de douane suscitent aussi beaucoup d'incertitude, et donc de volatilité sur les marchés.

Jamie Dimon avait déjà mis en garde en avril contre les "turbulences considérables" que l'économie américaine doit affronter, citant notamment les tarifs douaniers, les guerres commerciales, l'inflation et les déficits budgétaires.

"Je connais Jamie depuis longtemps, et pendant toute sa carrière, il a fait des prédictions de ce genre. Heureusement, elles ne se sont pas toutes réalisées ", a réagi dimanche le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lors d'un entretien à la chaîne CBS . "Le niveau de la dette m'inquiète", a-t-il reconnu, avant d'assurer que "le déficit cette année sera inférieur à celui de l'an dernier , et dans deux ans, il baissera encore".

Le processus "prend du temps", a-t-il ajouté. "L'objectif est de réduire le déficit sur les quatre prochaines années et de laisser le pays en bonne santé en 2028."