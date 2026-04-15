Un grand retour pour le Real face au Bayern
Le retour qu’il fallait pour contenir Michael Olise ? Blessé lors du match aller des huitièmes de finale face à Manchester City, Ferland Mendy retrouve le onze de départ du Real pour le quart retour face au Bayern . L’international français, qui a disputé 12 minutes face à Gérone en Liga le week-end dernier, aura fort à faire dès ses premiers pas sur le pré, puisqu’il sera opposé à son compatriote Olise , virevoltant dans le couloir droit bavarois.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/0bwFtzk5zq…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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