On marche à la confiance avant Arsenal-Sporting
22/22, la note parfaite. Après un match aller relativement serré et où Arsenal n’a fait la différence que dans les derniers instants, Mikel Arteta et Rui Borges font confiance aux mêmes hommes qu’à Lisbonne. Résultat, aucun changement dans les deux formations de départ .
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ ✨ Mosquera in at right-back 💪 Hincapie bolsters the left side 💡 Eze our creative spark Up for the fight - let's do this, Gunners!!…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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