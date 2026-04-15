Début de match dingue à Munich, les gardiens aux fraises

C’est parti fort à Munich ! Il ne fallait pas arriver en retard à l’Allianz Arena ce soir . Déjà parce qu’un Bayern-Real Madrid, on arrive à l’heure, et surtout, parce Manuel Neuer et Arde Güler ont animé la rencontre dès la premières minute . Sur une relance complètement foirée , l’immense gardien allemand, énorme au match aller, a donné un ballon de but au Turc.

35 SECONDES DE JEU ET LE REAL MADRID EST DÉJÀ À HAUTEUR DU BAYERN 😱😱😱 Neuer se loupe complètement et Güler en profite, ce match commence FORT sur CANAL+ 🔥#BAYRMA | #UCL pic.twitter.com/wbpIUihGuH…

JF pour SOFOOT.com