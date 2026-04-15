Premiers retours rassurants pour deux titulaires parisiens
La course contre la montre a débuté. Tous les deux sortis blessés lors de la victoire à Liverpool , Nuno Mendes et Désiré Doué étaient source d’inquiétude pour les supporters parisiens.
Voilà que le club les a quelque peu rassurés au lendemain de la rencontre , annonçant des pépins sans trop de gravité. Pour le Français, un « choc au genou droit » est évoqué, alors qu’il « restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif . »…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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