Premiers retours rassurants pour deux titulaires parisiens

La course contre la montre a débuté. Tous les deux sortis blessés lors de la victoire à Liverpool , Nuno Mendes et Désiré Doué étaient source d’inquiétude pour les supporters parisiens.

Voilà que le club les a quelque peu rassurés au lendemain de la rencontre , annonçant des pépins sans trop de gravité. Pour le Français, un « choc au genou droit » est évoqué, alors qu’il « restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif . »…

JF pour SOFOOT.com