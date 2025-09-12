 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un grand-père italien rêve de jouer un match pour ses 83 ans
12/09/2025

La réincarnation de Robert Marchand.

Gardien de but en Serie A, B et C entre 1966 et 1985, Lamberto Boranga est de retour sur les terrains ! En octobre prochain, il disputera un match pour fêter ses 83 ans avec l’USD Trevana , le club de sa jeunesse situé à Trevi, une petite bourgade d’Italie de la région de Pérouse, et évoluant aujourd’hui en septième division. Quarante ans après la fin de sa carrière, l’ancien portier de Parme espère ne pas subir de problèmes de santé avant de refouler la pelouse.…

MBC pour SOFOOT.com

