Un grand honneur pour Massimiliano Allegri
information fournie par So Foot•07/01/2026 à 15:34
Un grand honneur pour Massimiliano Allegri
Le point commun entre le bobsleigh et Allegri ?
A priori, aucun, et pourtant…L’entraîneur de l’AC Milan Massimiliano Allegri
a été choisi pour porter la flamme des Jeux olympiques d’hiver 2026
, a annoncé le club ce mercredi sur son compte
X
.…
