Un grand espoir du football belge débarque à l’OM
Et si c’était l’élu ?
Après avoir laissé partir Faris Moumbagna plus tôt dans la journée, l’OM a répliqué dans le sens des arrivées en annonçant la signature en prêt (avec option d’achat) du prometteur milieu offensif belge Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig.…
AC pour SOFOOT.com
