Un grand espoir du centre de formation du PSG continue l'aventure parisienne

C’est un événement au sein du microcosme du centre de formation du PSG. Alors que Mathis Jangéal et Pierre Mounguengue ont décidé de quitter le club de la capitale pour signer leur premier contrat professionnel (respectivement à Famalicão et au Dynamo Kiev), un pensionnaire du centre de formation du PSG va, lui, poursuivre l’aventure avec l’équipe première. Adam Ayari, 18 ans, s’est en effet engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2029 . Le milieu offensif, pensionnaire de l’académie parisienne depuis 2014, va rejoindre, entre autres, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye dans la liste des titis ayant récemment signé un contrat professionnel avec le PSG.

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ABS pour SOFOOT.com