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Pourquoi l’Argentine a pu porter un brassard noir et pas la France ?
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 14:07

Pourquoi l’Argentine a pu porter un brassard noir et pas la France ?

Pourquoi l’Argentine a pu porter un brassard noir et pas la France ?

Alors que les théories sur un arbitrage favorable à l’Argentine tournent à plein régime, un nouveau détail est venu alimenter la thèse du favoritisme. Lors de sa victoire contre la Suisse (3-1), l’ Albiceleste portait un brassard noir. Quelques semaines plus tôt, la France avait demandé à faire la même chose contre la Norvège, en hommage à la mère de Didier Deschamps. Refus de la FIFA. Un nouveau passe-droit ? Pas vraiment, même si l’instance adore tendre le bâton.

Une question de règlements

Les Argentins rendaient hommage à Antonio Rattín , ancien capitaine de la sélection et légende de Boca Juniors, décédé quelques heures avant la rencontre. Selon le règlement de la FIFA, seules les personnalités du football peuvent faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle pour le port du brassard noir en compétition officielle, ce qui n’est donc pas le cas pour la mère de Deschamps.…

MJ pour SOFOOT.com

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