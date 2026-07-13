Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ
Tempête de boulettes géantes ! En conflit avec Leonardo Coelho, l’Amazonas FC, club de D3 brésilienne, a annoncé le départ de son joueur sur les réseaux sociaux en compilant ses plus grosses boulettes sous leurs couleurs . Le défenseur central avait demandé une rupture de son contrat et réclamait huit millions de réaux pour des salaires impayés devant le tribunal du travail, poussant les deux camps a entré en conflit.
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