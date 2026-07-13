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Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 14:04

Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ

Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ

Tempête de boulettes géantes ! En conflit avec Leonardo Coelho, l’Amazonas FC, club de D3 brésilienne, a annoncé le départ de son joueur sur les réseaux sociaux en compilant ses plus grosses boulettes sous leurs couleurs . Le défenseur central avait demandé une rupture de son contrat et réclamait huit millions de réaux pour des salaires impayés devant le tribunal du travail, poussant les deux camps a entré en conflit.

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