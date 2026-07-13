Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine

Un peu d’huile sur un feu qui n’en demandait pas tant. Alors que la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine s’annonce déjà bouillante, Joe Cole a décidé de rajouter un peu de sel à l’avant-match .

Mettre Messi au lit

L’ancien lillois aux 56 sélections avec les Three Lions n’a pas mâché ses mots dans le podcast de Netflix « The Rest is Football » . Ultra confiant, Cole a invité ses compatriotes à « mettre Messi au lit » lors de cette demi-finale. Des propos qui ont de suite fait réagir sur le plateau, notamment Micah Richards. « Ne dis pas ça », a ainsi lâché l’ancien citizen, avant d’en remettre une couche, pleine de superstition, face aux propos répétés de Joe Cole : « Tu pourras dire ça à la 88 e minute . »…

JF pour SOFOOT.com