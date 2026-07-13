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Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 12:53

Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine

Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine

Un peu d’huile sur un feu qui n’en demandait pas tant. Alors que la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine s’annonce déjà bouillante, Joe Cole a décidé de rajouter un peu de sel à l’avant-match .

Mettre Messi au lit

L’ancien lillois aux 56 sélections avec les Three Lions n’a pas mâché ses mots dans le podcast de Netflix « The Rest is Football » . Ultra confiant, Cole a invité ses compatriotes à « mettre Messi au lit » lors de cette demi-finale. Des propos qui ont de suite fait réagir sur le plateau, notamment Micah Richards. « Ne dis pas ça », a ainsi lâché l’ancien citizen, avant d’en remettre une couche, pleine de superstition, face aux propos répétés de Joe Cole : « Tu pourras dire ça à la 88 e minute . »…

JF pour SOFOOT.com

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