Un grand d'Espagne ouvre le dossier Mason Greenwood

De vuelta en España ? Julián Álvarez sur le départ du côté de l’Atlético de Madrid, les dirigeants des Colchoneros commencent à préparer la suite. D’après plusieurs sources relayées par L’Équipe , le club madrilène devrait se positionner sur Mason Greenwood.

Le profil de l’ailier de 24 piges de l’OM aurait été validé par Diego Simeone pour étoffer son secteur offensif. Il aurait d’ailleurs souligné préférer son côté finisseur à celui d’ailier droit. L’Anglais possède également des touches avec l’AS Roma et le Fenerbahçe.…

EM pour SOFOOT.com