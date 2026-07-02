217 millions d'euros sur deux milieux de terrain : le mercato fou de Tottenham
Les éperons font les cow-boys sur le marché des transferts.
Après une 17 e place de Premier League et un maintien arraché à la dernière journée, Tottenham dégaine deux grosses offres pour des milieux du championnat. Mateus Fernandes de West Ham (acheté à Southampton à l’été 2025 pour 44 millions d’euros) a signé avec l’équipe de Roberto De Zerbi pour 85 millions de livres sterling (99,3 millions d’euros), ce qui constitue déjà un record de transfert pour le club du nord de Londres.…
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