Kylian Mbappé défend plus avec les Bleus qu’avec le Real Madrid

Ça fait grincer des dents à Madrid. Auteur de quatre premiers matchs de haute volée avec six réalisations et deux offrandes, Kylian Mbappé impressionne. Mais c’est sur un autre compartiment du jeu que le capitaine des Bleus épate : la défense. Et les stats le prouvent.

D’après les chiffres remontés par RMC Sport, le numéro 10 effectuerait en moyenne 23,81 pressings par match en Coupe du monde, contre 10,40 cette saison en Liga . De même pour les ballons grattés : 3,33 au Mondial contre 2,17 lors du dernier exercice du championnat espagnol . Ce qui fait rager dans la capitale espagnole.…

EM pour SOFOOT.com