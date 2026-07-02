Rudi Garcia se prend un retour de bâton par une de ses propres statistiques

Rudi Garcia se prend un retour de bâton par une de ses propres statistiques

Optacle. Alors que la Belgique de Rudi Garcia a remonté un écart de deux buts en trois minutes en fin de match, pour finalement l’emporter 3-2 en prolongation contre le Sénégal en seizième de finale du Mondial, l’ancien entraîneur de Ligue 1 s’est permis une leçon de tactique: « On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça ! Parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont pris à 2-1, le match a changé d’âme. »

Ironie de l’histoire : Opta vient de publier une statistique montrant que Rudi Garcia est l’entraîneur ayant perdu le plus de matchs de Ligue 1 au 21 e siècle en ayant mené 2-0 (3 fois).…

NB pour SOFOOT.com